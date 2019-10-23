Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию после начала операции в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Санкции будут сняты, пока не случится что-то, чем мы не будем довольны", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, в случае если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.