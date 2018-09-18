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    Трамп поручил рассекретить часть информации по российскому расследованию

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп поручил национальной разведке, Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

    Отмечается, что Трамп в связи с поступившим запросом ряда комитетов конгресса и «с целью соблюдения прозрачности» поручил офису директора национальной разведку и Минюсту, в том числе ФБР, немедленно рассекретить ряд документов.

    Также он поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.

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