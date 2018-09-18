Трамп поручил рассекретить часть информации по российскому расследованию

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп поручил национальной разведке, Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп в связи с поступившим запросом ряда комитетов конгресса и «с целью соблюдения прозрачности» поручил офису директора национальной разведку и Минюсту, в том числе ФБР, немедленно рассекретить ряд документов.

Также он поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.