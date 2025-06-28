Трамп поручил прекратить финансирование связанных с беспорядками в США организаций

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить предоставление государственных средств организациям, которые связаны с массовыми беспорядками в стране.

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить предоставление государственных средств организациям, которые связаны с массовыми беспорядками в стране.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что выступает за "немедленное принятие" законопроекта, автором которого является член Палаты представителей Конгресса США Кевин Кайли.

Документ предусматривает введение запрета на государственное финансирование организаций, представители которых участвуют в массовых беспорядках в стране или готовят их. Согласно законопроекту, им также не должны предоставлять статус, освобождающий от необходимости выплачивать налоги.

"Я поручаю моей администрации не выплачивать никаких средств таким радикальным группам вне зависимости от законопроекта. Им платят за то, что они подстрекают к бунтам, сжигают или разрушают город, а потом возвращаются к кормушке, чтобы помогать его восстанавливать. Больше никаких денег!", - написал Трамп.