Трамп поручил пересмотреть возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам проработать возможность пересмотра методов допроса подозреваемых в терроризме и возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ главы государства.

По оценке агентства, данный документ также открывает дорогу к отказу от обязательства администрации Барака Обамы закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба).