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    Трамп поручил пересмотреть возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ

    Это открывает дорогу к отказу от обязательства администрации Барака Обамы закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам проработать возможность пересмотра методов допроса подозреваемых в терроризме и возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ главы государства.

    По оценке агентства, данный документ также открывает дорогу к отказу от обязательства администрации Барака Обамы закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба).

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