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    Трамп поручил Госсекретарю США налаживать отношения с Россией

    Тиллерсон: Текущее расследование по поводу предполагаемых связей с Москвой не должно этому помешать

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поручил Госсекретарю США Рексу Тиллерсону налаживать отношения с Россией.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Новой Зеландии.

    По его словам, текущее расследование по поводу предполагаемых связей с Москвой не должно этому помешать.

    "Президент дал мне четко понять: не позволяйте тому, что происходит в политической сфере, препятствовать работе над улучшением отношений", - сказал Тиллерсон после встречи с премьер-министром Новой Зеландии.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа намеревается перезапустить процесс мирного урегулирования кризиса в Украине и переговоры с Россией по данной проблеме.

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