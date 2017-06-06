Трамп поручил Госсекретарю США налаживать отношения с Россией

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поручил Госсекретарю США Рексу Тиллерсону налаживать отношения с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Новой Зеландии.

По его словам, текущее расследование по поводу предполагаемых связей с Москвой не должно этому помешать.

"Президент дал мне четко понять: не позволяйте тому, что происходит в политической сфере, препятствовать работе над улучшением отношений", - сказал Тиллерсон после встречи с премьер-министром Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намеревается перезапустить процесс мирного урегулирования кризиса в Украине и переговоры с Россией по данной проблеме.