Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.

Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида.

"Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", - говорится в документе.

Напомним, что Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.