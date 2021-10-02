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Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.
Другие страны
2 октября 2021 г. 22:48
Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида.

"Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", - говорится в документе.

Напомним, что Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.

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