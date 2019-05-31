​Трамп попросил Конгресс больше инвестировать в гиперзвуковое оружие

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс США выделить в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября) больше средств на разработку гиперзвукового оружия.

Об этой инициативе он рассказал во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы просим Конгресс инвестировать больше в гиперзвуковое оружие. У нас есть такие типы [гиперзвукового оружия], которые находятся на стадии разработки - такие, которых вы никогда не видели, такие, которые даже нельзя себе представить", - сказал президент. Он добавил, что вашингтонская администрация просит у законодателей финансирования проектов, связанных с искусственным интеллектом, ядерным оружием, модернизацией вооружений, а также с "главенством в космосе".

Трамп подчеркнул, что в этом году ВВС США получат 56 истребителей-бомбардировщиков F-35. Президент рассказал, что спросил одного из иностранных лидеров, что тот думает об этом самолете, и тот ответил: "У нас с ним проблемы, мы его не видим". Трамп не уточнил, с кем он разговаривал.

Он в очередной раз выразил надежду, что США "никогда не придется использовать" свои вооружения. "Мир посредством демонстрации силы", - сказал глава государства.