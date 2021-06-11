Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать наилучшие пожелания.

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать наилучшие пожелания.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину - ред.) мои наилучшие пожелания", - заявил Трамп.

Во время предвыборной кампании экс-президент США неоднократно называл своего оппонента "сонным Джо".

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле рассказали, что президенты намерены обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.