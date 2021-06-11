О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным Экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать наилучшие пожелания.
Другие страны
11 июня 2021 г. 03:08
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать наилучшие пожелания.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину - ред.) мои наилучшие пожелания", - заявил Трамп.

Во время предвыборной кампании экс-президент США неоднократно называл своего оппонента "сонным Джо".

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле рассказали, что президенты намерены обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tramp Baydendən Putinlə görüşdə yatmamağı xahiş etdi

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi