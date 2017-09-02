Трамп попросил 8 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", обрушившегося на Техас неделю назад и спровоцировавшего крупные наводнения, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Это первоначальная оценка затрат на устранение последствий стихийного бедствия на юго-востоке Техаса и в некоторых районах Луизианы. Не исключено, что впоследствии эта сумма вырастет.

Власти Техаса ранее заявляли, что им может потребоваться до 125 млрд долларов.

Ураган "Харви" стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет.