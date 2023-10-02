Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания

В случае своего переизбрания в следующем году выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора Соединенных Штатов.

В случае своего переизбрания в следующем году выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова, однако не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

"Мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, при этом не получая благоприятного отношения к нашим фермерам. Наши войска защищают их страны, при этом нам почти ничего не платят. Так делать нехорошо, многие из них нас ненавидят, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны", - сказал он.

Помимо этого, Трамп пообещал "значительно снизить" цены на удобрения, а также отменить все указы действующей администрации, которые наносят вред американским фермерам.