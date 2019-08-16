Дональд Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп скоро проведёт телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом американский лидер заявил журналистам.

"У нас на ближайшее время запланирован разговор", - объявил Трамп.

По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США. При этом он считает, что она не продлится долго.

Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в первые дни августа, когда Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов в год.