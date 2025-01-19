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Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день инаугурации планирует издать указ, который отсрочит запрет соцсети TikTok.
Другие страны
19 января 2025 г. 20:27
Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день инаугурации планирует издать указ, который отсрочит запрет соцсети TikTok.

Как передает Report, об этом политик написал в соцсети Truth Social

"Я прошу компании не допустить отключения TikTok. Я издам в понедельник указ, чтобы продлить период перед тем, как законодательный запрет вступит в силу. Это даст время, чтобы мы могли достичь соглашения для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности", - написал он.

Избранный президент добавил, что хотел бы, чтобы США "владели" 50% соцсети в рамках совместного бизнеса.

"Таким образом мы спасем TikTok, оставим его в хороших руках и позволим ему иметь голос", - указал Трамп.

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