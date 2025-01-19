Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день инаугурации планирует издать указ, который отсрочит запрет соцсети TikTok.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день инаугурации планирует издать указ, который отсрочит запрет соцсети TikTok.

Как передает Report , об этом политик написал в соцсети Truth Social

"Я прошу компании не допустить отключения TikTok. Я издам в понедельник указ, чтобы продлить период перед тем, как законодательный запрет вступит в силу. Это даст время, чтобы мы могли достичь соглашения для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности", - написал он.

Избранный президент добавил, что хотел бы, чтобы США "владели" 50% соцсети в рамках совместного бизнеса.

"Таким образом мы спасем TikTok, оставим его в хороших руках и позволим ему иметь голос", - указал Трамп.