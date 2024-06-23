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Трамп пообещал урегулировать конфликт в Украине до своей инаугурации

Трамп пообещал урегулировать конфликт в Украине до своей инаугурации Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта в Украине еще до официального вступления в должность гл
Другие страны
23 июня 2024 г. 09:21
Трамп пообещал урегулировать конфликт в Украине до своей инаугурации

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта в Украине еще до официального вступления в должность главы американской администрации.

Как сообщает Report, инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2025 года.

"Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной", - заверил Трамп.

Помимо этого, он пообещал предотвратить третью мировую войну.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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Версия на азербайджанском языке Tramp inauqurasiyadan əvvəl Ukraynadakı münaqişəni həll edəcəyinə söz verib

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