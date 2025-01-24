Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уточнил подробности вероятных контактов.

Президент США Дональд Трамп пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уточнил подробности вероятных контактов.

Как передает Report , об этом Д.Трамп заявил в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News .

"Ким Чен Ын - умный человек", - сказал американский лидер.

На вопрос, свяжется ли он с ним, Трамп ответил: "Я свяжусь".

Напомним, что в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.