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Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану

Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.
Другие страны
10 августа 2020 г. 05:26
Трамп пообещал существенно помочь Ливану

Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Многие страны собираются помогать", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.

На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".

Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Livana "əhəmiyyətli dərəcədə" kömək vəd verdi

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