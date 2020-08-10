Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану

Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.

Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Многие страны собираются помогать", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.

На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".

Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.