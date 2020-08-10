Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану

Президент США Дональд Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Многие страны собираются помогать", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. Президент США принял участие в совещании группы лидеров по помощи Ливану, которое созвал президент Франции Эммануэль Макрон.
На вопрос, сколько именно выделят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".
Он напомнил, что США ранее направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.