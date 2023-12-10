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Трамп пообещал спасти демократию в США

Трамп пообещал спасти демократию в США В Демократической партии занимаются дезинформацией, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 17:45
Трамп пообещал спасти демократию в США

В Демократической партии занимаются дезинформацией, считает бывший президент США Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, так он отреагировал на критику демократов, называющих угрозой его потенциальное возвращение в Белый дом после выборов 2024 года.

"Левые радикалы-демократы, их союзники по фейковым новостям, раскрыли свою новейшую мистификацию о том, что Трамп и Республиканская партия представляют собой угрозу демократии. Это их новая линия, но нет, я не представляю угрозу. Я спасу демократию. Угроза — это кривой [президент США] Джо Байден", — пояснил Трамп.

Он добавил, что демократы и средства массовой информации пытаются "спасти" Байдена, скрыв его провалы от глаз общественности. Трамп подчеркнул, что действия Байдена в экономике вернут США во времена кризиса 1929 года.

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Версия на английском языке Trump promises to save US democracy

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