​Трамп пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

Президент США Дональд Трамп пообещал "сокрушить тиранию" в Венесуэле, имея в виду правительство президента страны Николаса Мадуро.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - сказал Трамп 4 февраля во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

"Мы поддерживаем надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии", - отметил президент.

После этого он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и подтвердил, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны. Сенаторы и конгрессмены встретили последнего бурными аплодисментами.