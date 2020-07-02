​Трамп пообещал скорое появление вакцины от COVID-19

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/250e30ab4ec4edcb69817d4826addc4f/327cc6d9-a681-48d9-adee-bfffc3399e10_292.jpg

Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится.

Как передает Report, об этом он подчеркнул в эфире телеканала Fox Business.

"Я верю, что в какой-то момент это уйдет (COVID-19 - ред.), и очень скоро у нас и вакцина будет", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.