Наверх

Трамп пообещал скорое появление вакцины от COVID-19

​Трамп пообещал скорое появление вакцины от COVID-19

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится.

Как передает Report, об этом он подчеркнул в эфире телеканала Fox Business.

"Я верю, что в какой-то момент это уйдет (COVID-19 - ред.), и очень скоро у нас и вакцина будет", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!