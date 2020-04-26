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Трамп пообещал Руанде помощь против коронавируса

​Трамп пообещал Руанде помощь против коронавируса

© AP

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Руанде помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в письменном заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, Трамп поговорил по телефону с президентом Руанды Полом Кагаме. "Президент Трамп выразил твёрдую поддержку народу Руанды и предложил дополнительную помощь, чтобы помочь спасти жизни людей", - сказал Дир.

Напомним, что ранее Трамп обещал помощь Эквадору, Эфиопии и Сальвадору. США выделили на поддержку других стран в ходе пандемии более 700 миллионов долларов.

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