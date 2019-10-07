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Трамп пообещал разрушить экономику Турции

Трамп пообещал разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» . Как передает Report, об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Трамп назвал себя непревзойденным мудрецом и отметил, что уже уничтожал экономику стран и сделает это снова, если Анкара «перейдет границы» дозволенного.

По мнению американского лидера, европейские страны и Турция должны внимательно следить за плененными боевиками и их близкими.

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