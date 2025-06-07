Трамп пообещал провести проверку госконтрактов с компаниями Маска

Американские власти проведут оценку государственных контрактов, заключенных с принадлежащими предпринимателю Илону Маску компаниями.

Американские власти проведут оценку государственных контрактов, заключенных с принадлежащими предпринимателю Илону Маску компаниями.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома о готовности отменить реализацию этих контрактов.

"Мы все изучим. <...> Речь идет о крупных субсидиях", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может лишить Илона Маска доступа к государственной тайне. Доступ Маска к секретной информации необходим для работы компании SpaceX и ее сотрудничества с NASA. Белый дом может также отменить реализацию госконтрактов, заключенных с компаниями Маска. В 2024 году они получили около $3 млрд по 100 контрактам с 17 государственными ведомствами.