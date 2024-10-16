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Трамп пообещал повысить в случае своей победы импортные пошлины

Трамп пообещал повысить в случае своей победы импортные пошлины Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае победы на выборах в ноябре.
Другие страны
16 октября 2024 г. 04:13
Трамп пообещал повысить в случае своей победы импортные пошлины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае победы на выборах в ноябре.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам Трампа, он намерен "вернуть производство американских компаний в США".

"Мы снизим налоги для компаний, которые будут производить свои товары в США. Мы защитим эти компании за счет серьезных пошлин, я верю в пошлины", - сказал республиканец. По его убеждению, повышение импортных пошлин приведет к тому, что производство в США перенесут "тысячи компаний".

Трамп в предвыборной программе уже предложил ввести 10% пошлины на ввоз любых товаров, при этом импорт из Китая будет облагаться 60% тарифами, а произведенные за пределами США автомобили - 100%.

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Из-за этой меры, отмечает агентство Reuters, американские импортеры понесли огромные убытки.

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Версия на азербайджанском языке Tramp qalib gələcəyi təqdirdə idxal tariflərini artıracağına söz verib

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