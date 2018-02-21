Трамп пообещал поставить конец насилию в школах в США

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по борьбе с атаками на американские школы. Он в частности, коснулся школу во Флориде, где бывший ученик на прошлой неделе устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Недавно произошла ужасная трагедия во Флориде. Мы найдем решение этой проблемы", - пообещал Трамп в ходе церемонии награждения полицейских США.

При этом Трамп не уточнил, как именно он намерен решать этот вопрос.

Стрельба произошла в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами инцидента стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.