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Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году

Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.
Другие страны
18 августа 2021 г. 07:43
Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы", - сказал Трамп.

По его словам, прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей. "Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp amerikalıları 2024-cü ilin seçkilərində sevindirəcəyinə söz verib

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