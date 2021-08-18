Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.
Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы", - сказал Трамп.
По его словам, прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей. "Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.