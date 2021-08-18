Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы", - сказал Трамп.

По его словам, прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей. "Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.