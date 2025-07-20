Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ

Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оказать поддержку находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов афганским беженцам, которые могут быть депортированы властями страны на родину, находящуюся с 2021 года под властью движения "Талибан".

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Я буду пытаться их спасти, начиная с этого момента", - отметил он.

Свои слова он сопроводил ссылкой на публикацию американского портала Just the news, в которой говорится о подготовке депортации из ОАЭ в Афганистан как минимум одной группы беженцев, которые покинули свою страну после прихода к власти "Талибана" и проживали в эмиратах с 2021 года. Представители группы из 32 беженцев сообщили, что администрация лагеря беженцев забрала их паспорта и приказала подготовиться к отъезду в Афганистан. Также в лагере была организована встреча между беженцами и представителями "Талибана". Сами беженцы отказываются возвращаться на родину, так как опасаются преследований со стороны нынешних властей.

По данным издания, официальные лица США ведут переговоры с коллегами в ОАЭ, с тем чтобы разобраться в произошедшем и попытаться приостановить депортации.