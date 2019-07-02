Трамп пообещал показать жителям Вашингтона танки на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в День независимости жителям Вашингтона впервые покажут настоящие танки.

Американский лидер подчеркнул, что в этот день над столицей США пролетят военные самолеты, а в городе состоится "выставка танков". Как Как передаёт Report, об этом сообщает РИА Новости.

При этом никакого парада проводить не планируется, речь идет исключительно о выставленных в "определенных местах" танках.

В частности, жители Вашингтона увидят "новейшие танки "Шерман" и "Абрамс".

Примечательно, что речь идет о танках, которым уже 40, а некоторым моделям "Шерман" – 80 лет.