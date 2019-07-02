Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США

© Reuters https://report.az/storage/news/972d42f7b094517acb296ee115817738/a1806133-d143-42cd-91c5-d19f3f0c3141_292.jpg

Боевые танки продемонстрируют в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Оно будет особенным. Будет размещено (в городе - ред.) несколько танков", - сказал Д.Трамп.

По словам главы администрации США, чтобы не повредить дорожное покрытие на улицах, танки разместят в "определенных местах", не уточняя, где именно. Д.Трамп также добавил, что над столицей в этот день пролетят самолеты, в том числе "лучшие истребители в мире".

По данным газеты The Washington Post, использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, отметив, что час полета F-35 обходится в 30 тысяч долларов.

Отметим, что 4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества.