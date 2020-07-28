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Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами

Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами.
Другие страны
28 июля 2020 г. 02:05
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами

США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Такого никогда не делалось раньше. Мы массово производим вакцины-кандидаты заранее, чтобы в первый же день, когда ее одобрят, она была немедленно доступна американцам. Вероятно, у нас будет немало (вакцины) для людей по всему миру", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.

Он напомнил, что США уже договорились с наиболее перспективными производителями о поставках сотен миллионов тонн вакцины.

"Мы устраиваем колоссальную производственную мобилизацию, чтобы обеспечить стремительную доставку (вакцины), ничего подобного не происходило со Второй мировой войны", - сказал Трамп.

США удерживают печальное лидерство в мире по числу случаев коронавируса (более 4,2 миллиона) и умерших пациентов с вирусом (более 147 тысяч).

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Версия на азербайджанском языке Tramp koronavirus vaksinini başqa ölkələrlə bölüşməyə söz verdi

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