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Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл.
Другие страны
5 января 2021 г. 07:55
Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп сказал на выступлении перед своими сторонниками в Джорджии.

"Они (демократы - ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все", - сказал Трамп.

Трамп пообещал своим сторонникам, что ситуация в ближайшее время изменится. "Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется", - добавил глава государства.

Отметим, что Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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