Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл.
"Они (демократы - ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все", - сказал Трамп.
Трамп пообещал своим сторонникам, что ситуация в ближайшее время изменится. "Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется", - добавил глава государства.
Отметим, что Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.