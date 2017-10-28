Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп намерен опубликовать все документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди с целью "положить конец теориям заговора".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, сoответствующее сообщение было размещено в пятницу на его странице в Twitter.

"После серьезного обсуждения с генералом (главой аппарата Белого дома Джоном) Келли, ЦРУ и другими ведомствами я опубликую все документы по Джону Кеннеди, за исключением имен и адресов упомянутых в них лиц, которые до сих пор живы", - говорится в заявлении Трампа. Он отмечает, что делает это ради большей открытости, а также "с целью положить конец всем теориям заговора".

27 октября глава Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива около 2,8 тыс. ранее засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди, который был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас).