Трамп пообещал новый миграционный указ на следующей неделе

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет новый миграционный президентский указ, направленный на защиту страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом американский президент заявил на пресс-конференции.

«Мы выпустим новый исчерпывающий указ на следующей неделе, который защитит наш народ», — сказал Трамп.

Действие прежнего миграционного указа, согласно которому в США временно запрещен въезд гражданам из семи государства с преимущественно мусульманских населением, приостановлено решением суда.

На прошлой неделе Трамп говорил о том, что его администрация готовит новые меры по защите национальной безопасности страны.