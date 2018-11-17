Трамп пообещал Нэнси Пелоси помочь избраться спикером палаты представителей

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что может обеспечить лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси необходимое количество голосов, чтобы она стала спикером нижней палаты американского парламента. Как сообщает Report, об этом Д. Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я могу раздобыть Нэнси Пелоси столько голосов, сколько она хочет, чтобы она стала спикером палаты представителей. Она заслуживает эту победу, она ее заработала — но в ее партии есть люди, которые пытаются ее отобрать. Она победит!" – написал президент США.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.