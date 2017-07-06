Трамп пообещал Европе помочь с газом

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ CША готовы помочь Польше и другим странам Европы диверсифицировать источники энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Трамп заявил, что доволен состоявшейся в начале июня первой поставкой в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Американская сторона готова подписать новые аналогичные соглашения, отметил он.