Трамп пообещал дать "безлимитную" воду пострадавшим от пожаров жителям Калифорнии

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от пожаров, а также в засушливые территории.
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"У нас много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей с запада побережья, частично из Канады. <…> Она никогда не закончится, не будет недостатка", — отметил Трамп.
Предполагается увеличить подачу воды из соседних регионов, а также построить водохранилища.
Трамп обратил внимание на то, что большой процент гидрантов в округе не работал, а в тех, которые функционировали, давление воды было низким. Кроме того, с огнем не справились домашние системы пожаротушения, добавил он.
Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщений о прекращении подачи воды из водохранилища Санта-Инес.