Трамп пообещал дать "безлимитную" воду пострадавшим от пожаров жителям Калифорнии

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от пожаров, а также в засушливые территории.

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от пожаров, а также в засушливые территории.

Как передает Report , об этом он заявил на встрече с жителями Калифорнии, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

"У нас много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей с запада побережья, частично из Канады. <…> Она никогда не закончится, не будет недостатка", — отметил Трамп.

Предполагается увеличить подачу воды из соседних регионов, а также построить водохранилища.

Трамп обратил внимание на то, что большой процент гидрантов в округе не работал, а в тех, которые функционировали, давление воды было низким. Кроме того, с огнем не справились домашние системы пожаротушения, добавил он.

Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и ​​сообщений о прекращении подачи воды из водохранилища Санта-Инес.