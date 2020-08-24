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Трамп пообещал, что США никогда не станет социалистической страной

Трамп пообещал, что США никогда не станет социалистической страной Американский президент Дональд Трамп дал обещание относительно социализма в США
Другие страны
24 августа 2020 г. 23:58
Трамп пообещал, что США никогда не станет социалистической страной

Американский президент Дональд Трамп дал обещание относительно социализма в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава Белого дома заявил на съезде республиканцев, что Соединенные Штаты никогда не будут социалистической страной.

Выступая 24 августа на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), Трамп рассказал о достижениях своей администрации, отметив в том числе снижение цен на лекарства.

"В некоторых социалистических странах самые низкие цены (на лекарства), так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены. За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством", — сказал американский лидер.

Ранее 24 августа стало известно, что республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Таким образом, в США определились оба претендента на пост главы государства. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

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