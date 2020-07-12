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Трамп пообещал бороться за Венесуэлу и Кубу

Трамп пообещал бороться за Венесуэлу и Кубу Администрация Белого дома готова "бороться" за Венесуэлу и Кубу
Другие страны
12 июля 2020 г. 07:36
Трамп пообещал бороться за Венесуэлу и Кубу

Администрация Белого дома готова "бороться" за Венесуэлу и Кубу.

Как передает Report, об этом сказал президент США Дональд Трамп, выступая в штабе Южного командования ВС США, отвечающего за военные операции США в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.

"Мы будем сражаться за Венесуэлу. Мы будем сражаться за наших друзей на Кубе. Ситуация в Венесуэле и на Кубе под нашим контролем", - сказал он.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в распространении "грязной лжи" о Венесуэле.

"Американская империя не прекращает своих атак, своей лжи, своей грязной кампании", - цитируют СМИ заявление Мадуро.

Он отметил: "Сегодня (в пятницу) в Южном командовании во Флориде прошел акт в рамках предвыборной кампании, грязные и ложные обвинения были выдвинуты против Венесуэлы".

Так венесуэльский лидер отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который назвал Венесуэлу "наркогосударством".

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Версия на азербайджанском языке Tramp Venesuela və Kuba uğrunda "mübarizə aparacağına" söz verdi

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