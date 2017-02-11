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    Трамп пообещал бороться с искусственной девальвацией на мировом рынке

    Мы установим единые правила игры

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с искусственной девальвацией, которую различные страны используют для поддержания экспортеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

    «Что до девальвации валюты, я жаловался на этот счет в течение длительного времени. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, мы установим единые правила игры», — заявил Трамп.

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