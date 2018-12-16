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    Трамп пообещал американцам "прекрасное" здравоохранение

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп приветствовал отмену судом важнейшей реформы здравоохранения, проведенной в 2010 году, и пообещал устроить американцам "прекрасное" медицинское обслуживание, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Если Верховный суд поддержит (решение суда нижестоящей инстанции - ред.), мы сядем вместе с демократами и получим прекрасное здравоохранение для наших граждан. Отменим и заменим (реформу здравоохранения - ред.), все сделаем немного по-другому", - сказал Трамп журналистам в субботу.

    Он назвал решение суда "большой победой", а судью - "очень уважаемым в Техасе".

    Реформа, известная под неформальным названием Obamacare, должна быть отменена, поскольку конгресс отменил ее ключевое положение - штрафы за отсутствие медстраховки, говорится в решении судьи Рида О'Коннора, опубликованном в пятницу. Решение принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare.

    Тот факт, что конгресс отменил обязательную покупку страховки, делает недействительными все другие положения реформы, говорится в решении суда.

    Ранее стало известно, что в США проверяют почти все организации, которые возглавлял Трамп.

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