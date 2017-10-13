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    Трамп пообещал американцам масштабное снижение налогов

    По словам президента, налоговая реформа может стать рождественским подарком

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал американцам масштабное снижение налогов в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Мы надеемся, что конгресс примет масштабное снижение налогов для американских семей", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне. 

    Трамп добавил, что в рамках новой реформы предполагается увеличить налоговые вычеты с семей, воспитывающих детей, а также отменить то, что он назвал "штрафом за брак" - сравнительно более высокое налогообложение для женатых пар по сравнению с одинокими людьми.

    По словам Трампа, налоговая реформа может стать "рождественским подарком", хотя перспективы проведения налоговой реформы в нынешнем году неясны.

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