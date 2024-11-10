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Трамп: Помпео и Хейли не пригласят в новую американскую администрацию

Трамп: Помпео и Хейли не пригласят в новую американскую администрацию Избранный президент Дональд Трамп заявил, что не планирует приглашать в свою администрацию ни экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, ни бывшего госсектаря Майка Помпео.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 06:08
Трамп: Помпео и Хейли не пригласят в новую американскую администрацию
Дональд Трамп

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что не планирует приглашать в свою администрацию ни экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, ни бывшего госсектаря Майка Помпео.

Как передает Report, об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

"Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время", - написал он.

И Хейли, и Помпео работали в американской администрации в первый президентский срок Дональда Трампа.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября президентских выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса США. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Pompeo və Heyli yeni administrasiyaya dəvət edilməyəcəklər

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