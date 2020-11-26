Трамп помиловал своего экс-помощника по национальной безопасности

В Белом доме заявили, что это помилование "прекращает безжалостное, политизированное преследование невиновного человека"

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", - написал американский лидер.

Как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, указ о помиловании Флинна был подписан Трампом в среду. "Президент помиловал генерала Флинна, потому что тот никогда не должен был быть привлечен к суду. Независимый обзор дела Флинна Минюстом подтверждает этот вывод. На деле Министерство юстиции заключило, что обвинения против генерала Флинна должны быть сняты. Это помилование является достижением этой цели, оно наконец прекращает безжалостное, политизированное преследование невиновного человека", - говорится в пресс-релизе.

В феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.