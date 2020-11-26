О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп помиловал своего экс-помощника по национальной безопасности

Трамп помиловал своего экс-помощника по национальной безопасности В Белом доме заявили, что это помилование "прекращает безжалостное, политизированное преследование невиновного человека"
Другие страны
26 ноября 2020 г. 09:14
Трамп помиловал своего экс-помощника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", - написал американский лидер.

Как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, указ о помиловании Флинна был подписан Трампом в среду. "Президент помиловал генерала Флинна, потому что тот никогда не должен был быть привлечен к суду. Независимый обзор дела Флинна Минюстом подтверждает этот вывод. На деле Министерство юстиции заключило, что обвинения против генерала Флинна должны быть сняты. Это помилование является достижением этой цели, оно наконец прекращает безжалостное, политизированное преследование невиновного человека", - говорится в пресс-релизе.

В феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi