Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться

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Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с предложением встретиться после того, как будут завершены совместные военные учения США и Южной Кореи.

Д.Трамп отметил, что готов провести встречу в ближайшее время. Он также рассказал, что Ким Чен Ын принес "небольшие извинения" за запуск баллистических ракет малой дальности, который осуществил ранее Пхеньян.

"В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что он хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал президент США в Twitter.