Трамп положительно оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — сказал он.

Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.