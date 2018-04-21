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    Трамп положительно оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

    Президент США заявил о предстоящей встрече с главой КНДР

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в своем Twitter.

    "Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — сказал он.

    Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.

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