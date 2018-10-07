Трамп положительно оценил новую встречу Помпео и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп положительно оценил прошедшую в Пхеньяне встречу госсекретаря Майкла Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в воскресенье у себя в Twitter.

"Госсекретарь Помпео провел хорошую встречу с председателем Кимом. Достигнут прогресс по соглашениям саммита в Сингапуре. Я надеюсь увидеть председателя Кима снова в ближайшем будущем", - написал хозяин Белого дома.

Госсекретарь США в воскресенье посетил Пхеньян, где провел переговоры с Ким Чен Ыном, после чего отправился в Южную Корею для встречи с ее президентом. По прибытии в Сеул Помпео опубликовал в Twitter сообщение, в котором отметил успехи в процессе достижения соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Его начало было положено в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июля.

Это уже четвертый визит госсекретаря США в КНДР. В понедельник Помпео отправится в Пекин, где проведет ряд встреч с представителями правительства КНР.