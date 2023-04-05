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Трамп покинул Нью-Йорк

Трамп покинул Нью-Йорк Экс-президент США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, его самолет вылетел во Флориду.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 03:15
Трамп покинул Нью-Йорк

Экс-президент США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, его самолет вылетел во Флориду.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп направился в аэропорт сразу из здания суда. Время полета до Флориды составляет около трех часов. После приземления он направится в свое поместье Мар-а-Лаго, откуда выступит с обращением к сторонникам.

Ранее в суде в Нью-Йорке Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам в фальсификации финансовых документов. Трамп был арестован примерно на два часа, как предполагает американское процессуальное право, после чего освобожден.

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