Трамп покинул Нью-Йорк

Экс-президент США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, его самолет вылетел во Флориду.

Экс-президент США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, его самолет вылетел во Флориду.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп направился в аэропорт сразу из здания суда. Время полета до Флориды составляет около трех часов. После приземления он направится в свое поместье Мар-а-Лаго, откуда выступит с обращением к сторонникам.

Ранее в суде в Нью-Йорке Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам в фальсификации финансовых документов. Трамп был арестован примерно на два часа, как предполагает американское процессуальное право, после чего освобожден.