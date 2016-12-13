Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп покинет свой бизнес до 20 января. Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Хотя закон не обязывает меня это делать, я оставлю свои компании до 20 января, чтобы сосредоточиться на президентстве. Двое из моих детей, Дон и Эрик, а также члены руководства, будут ими управлять. Никаких новых сделок не будет заключено во время моего президентского срока (или же сроков)", - написал Трамп.

Ранее Д. Трамп перенес на январь пресс-конференцию, посвященную планам по уходу из бизнеса.

Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.