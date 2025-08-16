О нас

Дональд Трамп: Пока нет нужды думать о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций в отношении РФ, так как его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо.
Другие страны
16 августа 2025 г. 06:26
Дональд Трамп: Пока нет нужды думать о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций в отношении РФ, так как его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России.

"Из-за того, что произошло сегодня, я полагаю, мне не нужно сейчас об этом думать", - сказал он. "Вы знаете, я считаю, что встреча прошла очень хорошо", - добавил глава Белого дома.

При этом он не исключил, что в будущем вопрос о санкциях может вернуться в повестку дня. "Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели или около того, но прямо сейчас нам не нужно об этом думать", - отметил Трамп.

Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Hələlik Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur

