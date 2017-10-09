Трамп похвастался своей работой в Пуэрто-Рико

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что он успел сделать для Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана "Мария".

Как передает Report, об этом он написал в своём Twitter, сопроводив сообщение видеозаписью, в которой демонстрируется то, как федеральные власти помогают островному государству.

"Никто не смог бы сделать то, что я сделал для Пуэрто-Рико, получив при этом (за свою деятельность) так мало признательности. Так много работы!"- написал он.