Трамп похвалил себя за действия США в Сирии

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Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГИЛ, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем", - заявил Трамп в Twitter.
Трамп отметил, что "ИГИЛ почти изгнано", а США "медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГИЛ".
Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает.
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