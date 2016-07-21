 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп похвалил Эрдогана за его действия после попытки госпереворота в стране

    Я очень высоко ценю его за то, что он смог повернуть эту ситуацию вспять

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Кандидат Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его действия после попытки госпереворота в стране. Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью The New York Times.

    "Я очень высоко ценю его за то, что он смог повернуть эту ситуацию вспять. Некоторые люди говорят, что это было подстроено, но я так не думаю", — заявил Трамп.

    В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. В результате 246 турецких граждан погибли, около 1,5 тыс. человек получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi