Трамп похвалил Эрдогана за его действия после попытки госпереворота в стране

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Кандидат Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его действия после попытки госпереворота в стране. Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью The New York Times.

"Я очень высоко ценю его за то, что он смог повернуть эту ситуацию вспять. Некоторые люди говорят, что это было подстроено, но я так не думаю", — заявил Трамп.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. В результате 246 турецких граждан погибли, около 1,5 тыс. человек получили ранения.